В Петербурге открыли Аллею Чернобыльцев с фонтаном и мемориалом

В Приморском районе Санкт-Петербурга появилось новое общественное пространство — Аллея Чернобыльцев. Благоустроенная территория протянулась на 1100 метров вдоль Планерной улицы, заняв участок между Долгоозерной и Шуваловским проспектом.
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