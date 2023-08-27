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Кейн о Тухеле: «Прекрасный человек, полон идей. Томас в лицо говорит то, что думает»

Кейн о Тухеле: «Прекрасный человек, полон идей. Томас в лицо говорит то, что думает»

«Мы с Тухелем пересекались несколько раз в АПЛ. Когда мы встретились летом, меня сразу поразила его энергия.

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