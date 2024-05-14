Байден ввел запрет на импорт урана из России

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта урана из России. Это решение направлено на укрепление "энергетической и экономической безопасности" страны путем снижения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики.
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