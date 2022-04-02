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Метлы к старту готовы!

Метлы к старту готовы!

Что-то стало с нашими прекрасными и мега-талантливыми топ-менеджерами, руководившими крупными и подающими еще бОльшие надежды компаниями: мало того, что покидают свои ответственные кресла и страну, так еще и пессимизмом население заражают! Вот, к примеру, известный человек, недавно лихо делавший большие и очень большие деньги на "условно-дешевых" перелетах авиакомпанией-лоукостером "Победа" - Андрей Калмыков: как только нарисовались понятные сложности, он стартанул с занимаемых позиций со скоростью взлетающего "Конкорда", и теперь еще упрекает прекрасную державу нашу в неосмотрительном разбазаривании технологического наследия СССР.

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