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Что случится в Апреле? Жесткая правда

Что случится в Апреле? Жесткая правда

Что случится в Апреле? Жесткая правда Приветствую вас, дорогие. Мир, к которому мы привыкли, доживает последние дни.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Татьянка Яцук
Татьянка Яцук

"Сейчас, в конце марта" ??? Вообще-то сейчас вторая декада сентября закончилась, если автор не в курсе.... вы тексты-то вычитываете, прежде, чем публиковать какие-то архивные материалы?..👎

Профиль пользователя ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Помогать , то помогать , но только малоразвитым , терпящим бедствия голода и от геологических катастроф ,а не тех кто нас пытался и пытается до сих пор уничтожить . Я повторюсь . Не чего исполнять роль персонажа детских сказок -волка . Битый не битого везёт . Пусть сами позаботятся в розыске полезных ископаемых и их переработке .