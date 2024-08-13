Детские пособия оформят быстрее

Ускорить выплату детских пособий планирует Социальный фонд. Так, до пяти дней сократят срок предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным во время беременности из-за ликвидации организации, а регистрировать заявление на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка обяжут за один рабочий день или за пять минут, если оно будет подано на портале госуслуг.
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