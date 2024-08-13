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Парламентская газета

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Детские пособия оформят быстрее

Детские пособия оформят быстрее

Ускорить выплату детских пособий планирует Социальный фонд. Так, до пяти дней сократят срок предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным во время беременности из-за ликвидации организации, а регистрировать заявление на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка обяжут за один рабочий день или за пять минут, если оно будет подано на портале госуслуг.

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