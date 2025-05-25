Бойцы ВС России уничтожили замаскированный миномёт ВСУ в Сумской области

В Минобороны России заявили, что операторы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» из Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили миномётную группу украинских оккупантов в Сумской области.
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