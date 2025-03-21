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Первая квантовая спутниковая связь в Южном полушарии была установлена между китайским квантовым микроспутником «Цзинань-1» и южноафриканским университетом, что стало важной вехой в развитии высокозащищенной связи в эпоху квантовых компьютеров

﻿﻿Китайский квантовый микроспутник «Цзинань-1» установил первую в Южном полушарии квантовую спутниковую связь с Университетом Южной Африки, что стало важной вехой в развитии высокозащищенных коммуникаций в эпоху квантовых компьютеров.

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