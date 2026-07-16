Россиян предупредили об опасности льда в напитках на отдыхе

Лед в напитках может скрывать бактерии и вирусы, способные вызвать серьезные заболевания. На это обратил внимание старший преподаватель кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Андрей Татаринчик в комментарии MIR24.
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