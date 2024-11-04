Маск: Демократы в США готовы на любую ложь ради победы на выборах

Илон Маск, известный американский предприниматель, высказал мнение, что демократы в США готовы использовать любые методы, включая обман, чтобы одержать победу на президентских выборах, назначенных на 5 ноября.
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