"Это унижает весь мир": Сноуден назвал Дурова "заложником" Макрона

Бывший агент ЦРУ и АНБ, прославившийся на весь мир тем, что передал таблоидам засекреченную информацию о том, что США устроили тотальную слежку за пользователями соцсетей и интернет, Эдвард Сноуден осудил действия французских правоохранителей, арестовавших Павла Дурова.