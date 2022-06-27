В США призвали правительство Украины к переговорам с Москвой

Экс-кандидат в президенты США, ветеран Иракской войны Тулси Габбард совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом в статье для журнала Foreign Policy выразили мнение, что США должны прекратить вооружать Украину, в то время как Киеву следует перейти к переговорам с российской стороной и принять условия Москвы.
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