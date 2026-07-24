На Литейном мосту завершается первый этап ремонтных работ

На Литейном мосту подошёл к концу первый этап капитального ремонта дорожного полотна. Специалисты заменили покрытие в зоне трамвайных путей и прилегающих полос, уложив свыше 2150 квадратных метров нового асфальта.
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