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Metro новости

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На Литейном мосту завершается первый этап ремонтных работ

На Литейном мосту завершается первый этап ремонтных работ

На Литейном мосту подошёл к концу первый этап капитального ремонта дорожного полотна. Специалисты заменили покрытие в зоне трамвайных путей и прилегающих полос, уложив свыше 2150 квадратных метров нового асфальта.

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