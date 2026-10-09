Если Украина капитулирует, США воспользуются ситуацией и будут зарабатывать на панике европейских союзников и продаже оружия, пишет китайский NetEase Фото: © AP / Mariam Zuhaib Зеленский напрасно добивается поддержки Трампа, используя угрозу капитуляции Киева перед Москвой как рычаг давления – Вашингтону его капитуляция выгодна, утверждают китайские аналитики.