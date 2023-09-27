Визит Патрушева в Каир. Диалог о безопасности России и Египта

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Египет, где обсудит с египетскими партнерами актуальные вопросы региональной и международной безопасности.
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