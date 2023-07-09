Петухи и курятник

А кто и кому продался, когда их вместо суда отдали их на курорт Эрдогану, подарив при этом смартфоны???

владимир несмеев

Да хотелось бы иметь рядом с Россией более менее предсказуемого соседа ,да не судьба.Хотя мы и так знали о коварстве бусурман.Пример убийство нашего дипломата,сбитый наш летчик,по Сирии постоянные припоны нашим войскам.Ну а эти гераклы что на фото скучные потому что курорт кончился а куда их наркоман отправит это вопрос.Или сразу на убой или чуток позже...,