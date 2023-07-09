Как-то они не выглядят счастливыми.Вчера был занят, поэтому весь накал трагедии пропустил.Дайте угадаю: военкурятник порвался, утираясь красными линиями, рассказывая, как их оплевали (а что с ними ещё можно делать, с дегенератами?) и какой это позор.
Петухи и курятник
Комментарии
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Сергей
А кто и кому продался, когда их вместо суда отдали их на курорт Эрдогану, подарив при этом смартфоны???
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6 час.
владимир несмеев
Да хотелось бы иметь рядом с Россией более менее предсказуемого соседа ,да не судьба.Хотя мы и так знали о коварстве бусурман.Пример убийство нашего дипломата,сбитый наш летчик,по Сирии постоянные припоны нашим войскам.Ну а эти гераклы что на фото скучные потому что курорт кончился а куда их наркоман отправит это вопрос.Или сразу на убой или чуток позже...,
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4 час.
МС
Марина Свобода
хотелось бы , чтобы наше правительство перестало церемониться со всеми и доверять. Пора обратить внимание на свой народ, который всегда поддержит. Только пока он как падчерица для своего правительства.
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2 час.
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