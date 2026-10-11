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Воронежские новости

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Дистанционную занятость практикуют в 27% компаний Воронежа

Дистанционную занятость практикуют в 27% компаний Воронежа

Согласно результатам исследования, сотрудники, работающие из-за границы, встречаются редко. Лишь 3% респондентов упомянули, что в их организации есть такие специалисты.

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