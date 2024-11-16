Вспомнить все. Трамп выкатил против либеральных медиа США иски за клевету на $10 млрд

Британское леволиберальное издание The Guardian пишет, ято Дональд Трамп еще не успел вступить в должность президента США, но уже обьявил крестовый поход против всех ведузих либеральных СМИ Америки, выкатив против них иски на 10$ млрд за статьи с диффамацией.
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