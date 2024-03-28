Южный Урал вошел в число анти-лидеров рейтинга социального благополучия

Челябинская область провалилась на семь ступеней в рейтинге социального благополучия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла 30-е место Индекса социального благополучия за 4 квартал 2023 года, формируемого Фондом развития гражданского общества.