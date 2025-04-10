Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 976 подписчиков

Русские планируют ворваться в Днепропетровскую область. Ради козыря на переговорах - CNN

Русские планируют ворваться в Днепропетровскую область. Ради козыря на переговорах - CNN

Вооружённые силы России активизировались по всем участкам фронта. CNN пишет, что Россия намерена захватить часть Днепропетровской области ради "козыря на переговорах"В настоящее время Вооружённые силы России активизировала наступление по всей линии фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх