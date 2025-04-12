Православные идут в церковь, чтобы отметить два значимых религиозных праздника уже в эти выходные Ольга БезродняяПредстоящие выходные станут знаковыми для православных христиан, так как они будут отмечать сразу два значимых религиозных праздника: Лазареву субботу и Вербное воскресенье.