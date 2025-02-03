Заявляя о том, что Украина получила всего лишь половину выделенной США помощи, президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 году) фактически признает, что он воровал деньги Вашингтона.
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