Акция «Молодежь против терроризма» прошла в Луховицах

В городском парке Воробьева в Луховицах состоялся траурный митинг, организованный молодогвардейцами. Мероприятие посвятили памяти жертв трагических событий, произошедших 23 июня в Севастополе и Дагестане.
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