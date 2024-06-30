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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Дагестанский русофоб затравил русского врача, и местные власти его поддержали. Был бы русский царь, такого бы не было

Дагестанский русофоб затравил русского врача, и местные власти его поддержали. Был бы русский царь, такого бы не было

Тг-канал Ридовка сообщил об этой новости: "В Дагестане радикальный блогер затравил русского врача за то, что она якобы отказалась принимать девушку в никабе — при этом доказательств тому, что отказ произошел из-за одежды, нет.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Думу думают, как от надоевшего народа спрятаться
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1 час.
Ирина Колодий
Уважаемый доктор, Вас ждут с удавольсьвием в других регионах России! Оставьте данныхграждан без медицинской помощи! Пусть воспитают свои кадры из местного населения , которые будут определять заболевания через хиджаб!
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12 мин.
ИК
Ирина Колодий
Пишите резюме! Вас пригласят с прекрасным социальным пакетом льгот! Алтай, Амурская область, Сахалин, ЯНАО, ХМАО, Магадан и много много еще кто! Нет уважение к учителю и врачу, пусть будут необразованны и без квалифицированной медицинской помощи! Ничего не бойтесь!
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6 мин.

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