Дагестанский русофоб затравил русского врача, и местные власти его поддержали. Был бы русский царь, такого бы не было

Уважаемый доктор, Вас ждут с удавольсьвием в других регионах России! Оставьте данныхграждан без медицинской помощи! Пусть воспитают свои кадры из местного населения , которые будут определять заболевания через хиджаб!

ИК

Ирина Колодий

Пишите резюме! Вас пригласят с прекрасным социальным пакетом льгот! Алтай, Амурская область, Сахалин, ЯНАО, ХМАО, Магадан и много много еще кто! Нет уважение к учителю и врачу, пусть будут необразованны и без квалифицированной медицинской помощи! Ничего не бойтесь!