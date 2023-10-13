Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о судьбе жителей Газы при блокаде

Что с вами не так? Беннет не понял, почему ему задали вопрос о судьбе мирных жителей Палестины.Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выступая в эфире Sky News, удивился и возмутился вопросам ведущей, которая интересовалась, что будет с мирными жителями сектора Газа.