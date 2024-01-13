Тюнеры никак не угомонятся: они подарили Mercedes-AMG S 63 огромные алые ноздри

Внешность Mansory Mercedes-AMG S 63 E Performance сразу же бросается в глаза. Ателье оснастило автомобиль новым передним бампером с массивными воздухозаборниками, а также полностью переработало заднюю часть, добавив новый диффузор и спойлер.
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