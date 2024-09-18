Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич стала мамой в третий раз

Радостной новостью актриса поделилась в соцсетях, опубликовав фото с дочерью фото: Соцсети Анны Хилькевич37-летняя актриса Анна Хилькевич и ее 38-летний муж — предприниматель Артур Волков стали родителями в третий раз.
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