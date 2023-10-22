Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Galina Adler
    Девять лет в стро...
  • Надежда
    Это только нам в плюс! Уходит токсичная пена из России и наша страна оздоравливается!От гражданства РФ...
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    Блокируют??? Очень хорошо!!! Наверно, надо им повторить "приключения" минеральных удобрений в Бейруте. Уверен, что же...Латвия, Эстония, ...

От гражданства РФ с начала года отказались 4,4 тысячи человек

От гражданства РФ с начала года отказались 4,4 тысячи человек

От российского гражданства с начала года отказались 4,4 тысячи человек. Об этом рассказал глава консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов в интервью РИА Новости .

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Россия очистилась от скверны!!!
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11 час.
Леонид Попивняк
.....да по фигу... всем отказникам гейфлаг в руки,.барабан на шею , в рот грязные тапочки и попутный хрен в затылок........только потом пусть не ноют и сопли на кулак не мотают.....
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11 час.
Надежда
Это только нам в плюс! Уходит токсичная пена из России и наша страна оздоравливается!
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8 час.

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