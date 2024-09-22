В Крестовоздвиженском соборе освятили новые колокола и рассказали, когда их установят

Митрополит Константин осветил 15 новых колоколов. 9 из них будут установлены на колокольню собора, а остальные будут использоваться для обучения всех желающих колокольному звону в епархиальной школе звонарей.
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