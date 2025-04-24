В Новомосковске состоялся квиз, посвящённый месячнику труда

18 апреля в Новомосковской городской библиотеке прошел квиз, посвящённый месячнику труда на тему «Революция в области охраны труда и техники безопасности: роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочем месте».
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