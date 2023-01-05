Школьников выгоняют из общественного транспорта, несмотря на распоряжение мэра

В Новосибирске кондукторы автобусов требуют, чтобы школьники оплачивали проезд во время каникул. По распоряжению мэра города, с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года проезд для учащихся общеобразовательных организаций должен быть бесплатным.