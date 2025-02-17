Зеркала помогают лечить ветеранов СВО от фантомных болей

Медики Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова приступили к внедрению в клиническую практику новой техники лечения фантомных болей у потерявших конечности.
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