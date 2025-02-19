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Царьград

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"Здоровенько булы, як справо?": Зеленский превратился в героя фронтового анекдота после разоблачения Порошенко*

"Здоровенько булы, як справо?": Зеленский превратился в героя фронтового анекдота после разоблачения Порошенко*

Украинские политики продолжают выяснять отношения в прямом эфире, выдавая друг на друга компромат. В России откровенно смеются над "разборками".

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