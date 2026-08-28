HR-эксперт Лоикова: отказ от отпуска создает огромные риски для компании

Россияне стали все чаще отказываться от отпуска. Это негативная тенденция не только для работников, но и для компаний – подобные ситуации чреваты долгосрочными рисками и потерей кадров, предупредила в беседе с 360.
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