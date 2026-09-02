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Подземные лабиринты ВСУ на Запорожье превращаются в братские могилы

Подземные лабиринты ВСУ на Запорожье превращаются в братские могилы

Подземные лабиринты ВСУ на Запорожье превращаются в братские могилы Юлия ЧелкановаНа запорожском направлении российские штурмовики столкнулись с разветвленной сетью подземных тоннелей, созданных Вооруженными силами Украины.

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