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warontherocks

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Russia’s Road to El Dorado

Russia’s Road to El Dorado

As a new convoy of Russian armored vehicles arrives from the port of Lomé to support Russia’s Africa Corps deployment in Mali, that mission has entered its fifth year.

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