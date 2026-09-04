Военнослужащая ТОФ высоко оценила полученное во Владивостоке жилье

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Военнослужащая Екатерина Кудрявцева отметила доступность и удобность микрорайона для военнослужащих Снеговая Падь во Владивостоке, жилье в котором было передано военнослужащим Тихоокеанского флота (ТОФ).
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