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ТАСС

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Военнослужащая ТОФ высоко оценила полученное во Владивостоке жилье

Военнослужащая ТОФ высоко оценила полученное во Владивостоке жилье

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Военнослужащая Екатерина Кудрявцева отметила доступность и удобность микрорайона для военнослужащих Снеговая Падь во Владивостоке, жилье в котором было передано военнослужащим Тихоокеанского флота (ТОФ).

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