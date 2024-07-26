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Директор компании «Сила Света»: «Смотрю открытие Олимпиады в Париже и офигеваю от формата. Не могу припомнить, когда местом для постановки шоу служил город»

«Смотрю открытие летней Олимпиады в Париже и офигеваю от формата. Что-то не могу припомнить, когда местом для постановки шоу служил город, а не стадион.

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