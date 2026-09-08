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Сестры-близнецы Лайла и Лара Алвес из Бразилии выбрали одного мужа на двоих

Сестры-близнецы Лайла и Лара Алвес из Бразилии выбрали одного мужа на двоих

В Бразилии сестры-близнецы завели отношения с одним мужчиной и родили от него детей. Семья живет в двухэтажном доме и делит быт.

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