В Дмитрове запустили проверку молодежного центра, ставшего базой для бойцов без правил

Следственный комитет России обратил внимание на скандал.Председатель СК России поручил провести проверку по информации о нарушениях со стороны руководства молодежного центра города Дмитрова Московской области.
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