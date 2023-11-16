Красноярские полицейские объяснили отказ в ходатайствах адвокатов казахстанца

В красноярской полиции и полку ДПС Госавтоинспекции прокомментировали заявления адвокатов Ильи Сопина и Олега Киселева, которые защищают 24-летнего гражданина Казахстана, — молодого человека подозревают в покушении на сбыт наркотиков.