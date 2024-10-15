Ракета SpaceX запустила исследовательский зонд Europa Clipper 

Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX с исследовательским зондом Europa Clipper на борту стартует из Космического центра имени Кеннеди / © Brandon Lindner Europa Clipper — одна из самых дорогих научных миссий NASA на сегодня, ее стоимость оценивают в 5,2 миллиарда долларов США.