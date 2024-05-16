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Фекальный потоп в Киеве

Фекальный потоп в Киеве

В Киеве снова фекальный потоп. Кстати, вы заметили, что по киевским улицам фекальные реки начинают бежать перед сдачей очередного важного населенного пункта? Да-да, который украинские патриоты потом хором будут называть ничего не значащим, убыточным и дотационным.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
А что ещё будет если &quot;Искандеры&quot; и &quot;Кинжалы&quot; будут целенаправленно прилетать по очистным? Причём во всех хохлятских городах и весях.
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6 час.
Борис Леонтьев
Не побежит. Они в Европу за кружевными трусселями очередь заняли. Так что скоро и вся Европа завоняет.
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6 час.
vagas Karlito
У них уже накопилось столько проблем  что  и  решать их к тому же некому! Кто сбежал, кто   к бандере сопле отправился,-  и  запас прочности  от социализма  иссяк!))
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2 час.

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