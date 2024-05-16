Фекальный потоп в Киеве

Борис Леонтьев А что ещё будет если "Искандеры" и "Кинжалы" будут целенаправленно прилетать по очистным? Причём во всех хохлятских городах и весях.

Борис Леонтьев Не побежит. Они в Европу за кружевными трусселями очередь заняли. Так что скоро и вся Европа завоняет.