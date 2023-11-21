РФ получит право разрабатывать нефтяные месторождения во Вьетнаме

Российская Федерация получит право участвовать в разработке нефтегазовых месторождений во Вьетнаме. Подготовка соответствующего законопроекта рассматривалась на правовой комиссии, сказано в документах кабмина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии