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Ожившая мумия … из бумаги! 20 впечатляющих 3D-работ от художника с прекрасным чувством юмора

Ожившая мумия … из бумаги! 20 впечатляющих 3D-работ от художника с прекрасным чувством юмора

Как много, оказывается, среди нас творческих людей с фантастическим воображением и невероятным полетом мысли! Вот кажется, что можно оригинального придумать, имея в наличии только лист белой бумаги и черный фломастер? Обычный человек растеряется, а талантливый художник здорово обыграет какой-либо предмет, создаст сюжетную картинку из нашей жизни либо совершенно правдоподобно передаст эмоции! Смотри уникальные работы с применением новаторской техники: художник с помощью скручивания, обрывания и сгибания бумаги создает двухмерное и трехмерное пространство.

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