НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

92 подписчика

США готовы разместить базу в Польше, но сокращают военное присутствие в Европе: как связаны эти сюжеты

США готовы разместить базу в Польше, но сокращают военное присутствие в Европе: как связаны эти сюжеты

Анонсированное Трампом размещение американской базы в Польше в сочетании с обсуждаемым в Пентагоне вероятным сокращением американского контингента в Европе на 25 тыс.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя