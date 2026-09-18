США готовы разместить базу в Польше, но сокращают военное присутствие в Европе: как связаны эти сюжеты

Анонсированное Трампом размещение американской базы в Польше в сочетании с обсуждаемым в Пентагоне вероятным сокращением американского контингента в Европе на 25 тыс.
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Рыжий панически мечется, до выборов совсем мало времени, у у него одни провалы и поражения ? растопыренные пальцы Дони больше не работают, на районе не он теперь смотрящий ? Изыди, сатана и убийца !!!!