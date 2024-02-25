В партнерстве с Россией: индийские истребители МиГ-29UPG получат новые двигатели

В Индии официально запущена программа капитального ремонта и модернизации истребителей МиГ-29.Важным событием, направленным на укрепление потенциала ПВО страны, является то, что ВВС Индии дали зеленый свет проекту по приобретению современных двигателей и продлению срока службы парка МиГ-29- отмечается в издании IDRW.