XFX представила седьмую видеокарту серии RX 7800 XT — Speedster SWFT 210 Компания XFX анонси...

XFX представила седьмую видеокарту серии RX 7800 XT — Speedster SWFT 210Компания XFX анонсировала выпуск новой видеокарты на базе процессора AMD Radeon RX 7800 XT, которая получила название Speedster SWFT 210, сообщает VideoCardz.
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