Гасперини перед «Лейпцигом»: «Полуфинал ЛЕ станет для «Аталанты» выдающимся достижением»

Джан Пьеро Гасперини рассказал о значимости Лиги Европы для «Аталанты». Главный тренер клуба из Бергамо выразил мнение перед первым матчем 1/4 финала с «РБ Лейпциг», который состоится сегодня в Германии.

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