Путин заявил, что будет после его ухода

Президент отметил, что когда на его место придет другой человек, Россия не рухнет. Путин добавил, что будет поддерживать преемников, если они действительно готовы служить стране, несмотря на их критику в свой адрес Президент России Владимир Путин считает, что после его ухода с поста главы государства в стране не произойдет каких-то кардинальных событий.